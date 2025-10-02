fiorentina sigma olomouc 2 0 tre punti per pioli alla prima in conference league

Firenze, 2 ottobre 2025 – La Fiorentina ha conquistato la vittoria nel primo turno della fase campionato di Uefa Conference League. Allo stadio Franchi di Firenze i viola hanno steso con il punteggio di 2-0 il Sigma Olomouc, formazione ceca che ha reso la vita difficile agli uomini di Stefano Pioli. A decidere la partita è stato Roberto Piccoli, che ha timbrato il cartellino al minuto 27, seguito dal gol di Ndour al 95'. I gigliati possono così festeggiare per i tre punti, che in Serie A non sono ancora arrivati dopo cinque giornate. Il prossimo impegno europeo per la squadra toscana è previsto per il 23 ottobre, in casa del Rapid Vienna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

