Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0 tre punti per Pioli alla prima in Conference League

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 2 ottobre 2025 – La Fiorentina ha conquistato la vittoria nel primo turno della fase campionato di Uefa Conference League. Allo stadio Franchi di Firenze i viola hanno steso con il punteggio di 2-0 il Sigma Olomouc, formazione ceca che ha reso la vita difficile agli uomini di Stefano Pioli. A decidere la partita è stato Roberto Piccoli, che ha timbrato il cartellino al minuto 27, seguito dal gol di Ndour al 95'. I gigliati possono così festeggiare per i tre punti, che in Serie A non sono ancora arrivati dopo cinque giornate. Il prossimo impegno europeo per la squadra toscana è previsto per il 23 ottobre, in casa del Rapid Vienna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

fiorentina sigma olomouc 2 0 tre punti per pioli alla prima in conference league

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0, tre punti per Pioli alla prima in Conference League

In questa notizia si parla di: fiorentina - sigma

Fiorentina-Sigma Olomuc (Conference League, 02-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Fiorentina-Sigma Olomouc, nella notte europea viola in cerca di riscatto. Probabili formazioni e tv

Fiorentina-Sigma Olomuc, prima giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

fiorentina sigma olomouc 2Conference League: Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0 - Bel primo tempo della Viola al Franchi contro il Sigma Olomuc. Riporta ansa.it

Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: video, gol e highlights - La squadra di Pioli trova un importante successo (mancava dal 28 agosto) contro il Sigma Olomuc battuto 2- Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Sigma Olomouc 2