Fiorentina Sigma Olomouc 2-0, Piccoli e Ndour regalano una bella vittoria: il resoconto della sfida del Franchi. Una vittoria netta, meritata e sigillata proprio allo scadere. La Fiorentina di Stefano Pioli inizia il suo cammino in Conference League con un successo per 2-0 contro i cechi del Sigma Olomouc. A decidere la partita sono state le prime gioie in maglia viola di Roberto Piccoli, che ha sbloccato il match nel primo tempo, e del giovane Cher Ndour, che ha chiuso i conti in pieno recupero. Come da copione, è la Fiorentina a fare la partita fin dall’inizio, con il Sigma chiuso a difesa della propria porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fiorentina Sigma Olomouc 2-0, Piccoli e Ndour regalano una bella vittoria in Conference League: Pioli inizia a riprendersi?