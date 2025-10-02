Fiorentina l' Europa per ripartire | Piccoli e Ndour stendono il Sigma Olomouc
Pioli e i viola tornano a gioire: decidono l'ex Cagliari e un gran gol del centrocampista in pieno recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - europa
Le partite di oggi: Fiorentina e Roma in campo, poi Europa e Conference League
Fiorentina, prove d'Europa: Pioli con Gud-Dzeko-Kean, è 0-0 a Nottingham
Il Polissja "vede" la Fiorentina: 3-0 al Paks, un piede al playoff. I risultati di Europa e Conference
Stasera tocca a Bologna e Roma in Europa League, la Fiorentina debutta in Conference #Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
? L'altra Europa che non segna. #Roma, #Fiorentina e #Bologna: solo 5 reti complessive in tre partite - X Vai su X
Fiorentina, esordio vincente contro il Sigma Olomuc in Conference: Piccoli la sblocca e Ndour la chiude - Nella prima serata dedicata alla nuova edizione della Uefa Conference League, la Fiorentina di Stefano Pioli porta a casa una vittoria importante contro i cechi del Sigma Olomouc, grazie ai gol di ... Da corrieredellosport.it
Fiorentina, Piccoli e Ndour decisivi: Sigma Olomouc ko, Pioli torna a vincere - Debutto vincente della Fiorentina nella fase campionato della Conference League 2025- tuttosport.com scrive