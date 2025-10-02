Fiorentina esordio vincente in Conference League | battuto il Sigma Olomouc con Piccoli e Ndour

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conference League, la Fiorentina torna a vincere: Piccoli e Ndour decisivi contro il Sigma Olomouc. Il racconto del match La Fiorentina apre la sua avventura nella fase a gironi di Conference League con un successo importante: al “Franchi” i viola superano per 2-0 i cechi del Sigma Olomouc, grazie alle reti di Roberto Piccoli e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina esordio vincente in conference league battuto il sigma olomouc con piccoli e ndour

© Calcionews24.com - Fiorentina, esordio vincente in Conference League: battuto il Sigma Olomouc con Piccoli e Ndour

In questa notizia si parla di: fiorentina - esordio

Fiorentina, a Cagliari l’esordio più insidioso: una dura (ri)prova di personalità. Kean vuole subito farsi perdonare

Esordio ok per la Fiorentina femminile: Nel primo test battuto il Milan in rimonta

Polissya Fiorentina, la maledizione da spezzare: la Viola di Pioli riparte dalla sua Europa. L’esordio con la formazione tipo per chiudere subito i conti e concentrarsi su un mercato ancora aperto

fiorentina esordio vincente conferenceFiorentina, esordio vincente contro il Sigma Olomuc in Conference: Piccoli la sblocca e Ndour la chiude - Nella prima serata dedicata alla nuova edizione della Uefa Conference League, la Fiorentina di Stefano Pioli porta a casa una vittoria importante contro i cechi del Sigma Olomouc, grazie ai gol di ... Scrive corrieredellosport.it

fiorentina esordio vincente conferenceFiorentina, esordio vincente in Conference League: battuto il Sigma Olomouc con Piccoli e Ndour - Il racconto del match La Fiorentina apre la sua avventura nella fase a gironi di Conference League c ... Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Esordio Vincente Conference