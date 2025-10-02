Fiorentina esordio vincente in Conference League | battuto il Sigma Olomouc con Piccoli e Ndour
Conference League, la Fiorentina torna a vincere: Piccoli e Ndour decisivi contro il Sigma Olomouc. Il racconto del match La Fiorentina apre la sua avventura nella fase a gironi di Conference League con un successo importante: al “Franchi” i viola superano per 2-0 i cechi del Sigma Olomouc, grazie alle reti di Roberto Piccoli e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Fiorentina, a Cagliari l’esordio più insidioso: una dura (ri)prova di personalità. Kean vuole subito farsi perdonare
Esordio ok per la Fiorentina femminile: Nel primo test battuto il Milan in rimonta
Polissya Fiorentina, la maledizione da spezzare: la Viola di Pioli riparte dalla sua Europa. L’esordio con la formazione tipo per chiudere subito i conti e concentrarsi su un mercato ancora aperto
Lei è Marisa, è nata prima che nascesse la Fiorentina e tifa viola da sempre Ha 100 anni e per la prima volta è stata al Franchi in occasione di Fiorentina-Como dello scorso 21 settembre. Un esordio non proprio fortunato vista la sconfitta ? E parlando a D - facebook.com Vai su Facebook
