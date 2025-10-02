Ha già scritto la formazione della Fiorentina che affronterà la squadra ceka del Sigma Olomouc (stasera, ore 21, prima giornata del girone di Conference League), Stefano Pioli, ma il pensiero (come dargli torto?) è già rivolto al campionato, ossia alla Roma capolista (con Napoli e Milan) che domenica scenderà al Franchi. Il segnale? Fuori Moise Kean, forse bisognoso di tirare il fiato, in campo le altre due punte: Edin Dzeko e Roberto Piccoli. La partita di stasera è da vincere, ma l'ostacolo Roma appare assai più alto impegnativo. Mi aspetto una Fiorentina d'attacco, che tuttavia non sia costretta a soffrire L'articolo Fiorentina: Dzeko e Piccoli stasera (ore 21) contro il Sigma Olomouc. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Dzeko e Piccoli stasera (ore 21) contro il Sigma Olomouc. Kean “respira” in vista della Roma. Formazioni