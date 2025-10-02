Fiorentina batte il Sigma Olomouc 2-0 Si sblocca Piccoli E segna anche Ndour Ma con la Roma servirà un’altra partita Pagelle
Finalmente una vittoria per la Fiorentina. Capace di far cominciare col piede giusto in cammino in Conference, dopo il grigiore del campionato. Altra buona notizie: si è sbloccato Roberto Piccoli, che ha fatto una buona partita trovando il gol e trovando spesso la porta. Anche Ndour è riuscito a segnare, arrotondando il punteggio. Buone notizie, insomma, dopo il faticoso pareggio di Pisa e le polemiche che si è portato dietro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
