Finalmente una vittoria per la Fiorentina. Capace di far cominciare col piede giusto in cammino in Conference, dopo il grigiore del campionato. Altra buona notizie: si è sbloccato Roberto Piccoli, che ha fatto una buona partita trovando il gol e trovando spesso la porta. Anche Ndour è riuscito a segnare, arrotondando il punteggio. Buone notizie, insomma, dopo il faticoso pareggio di Pisa e le polemiche che si è portato dietro

Fiorentina batte il Sigma Olomouc (2-0). Si sblocca Piccoli. E segna anche Ndour. Ma con la Roma servirà un'altra partita. Pagelle