Fiorentina batte il Sigma Olomouc 2-0 Si sblocca Piccoli E segna anche Ndour Ma con la Roma servirà un’altra partita Pagelle

Firenzepost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finalmente una vittoria per la Fiorentina. Capace di far cominciare col piede giusto in cammino in Conference, dopo il grigiore del campionato. Altra buona notizie: si è sbloccato Roberto Piccoli, che ha fatto una buona partita trovando il gol e trovando spesso la porta. Anche Ndour è riuscito a segnare, arrotondando il punteggio. Buone notizie, insomma, dopo il faticoso pareggio di Pisa e le polemiche che si è portato dietro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina batte il sigma olomouc 2 0 si sblocca piccoli e segna anche ndour ma con la roma servir224 un8217altra partita pagelle

© Firenzepost.it - Fiorentina batte il Sigma Olomouc (2-0). Si sblocca Piccoli. E segna anche Ndour. Ma con la Roma servirà un’altra partita. Pagelle

In questa notizia si parla di: fiorentina - batte

Doppietta Kean: la Fiorentina batte 2-0 la Carrarese nella terza amichevole stagionale

Conference League, Fiorentina batte 3-0 Polissya Zhytomyr nell’andata dei playoff

Fiorentina batte il Polissya (0-3). Ma perde Kean: espulso. Chi gli ha tirato i capelli non è stato nemmeno ammonito. Pagelle

fiorentina batte sigma olomoucFiorentina-Sigma Olomouc, le pagelle di CM: Piccoli fa il Kean, Ndour sorprende tutti. Fagioli in confusione - La Fiorentina di Stefano Pioli batte 2 a 0 il Sigma Olomouc grazie al primo goal in maglia viola di Roberto Piccoli e alla firma nel finale di Cher Ndour. Lo riporta msn.com

fiorentina batte sigma olomoucFiorentina, c'è gioia in Conference: 2-0 al Sigma Olomouc - Trova gioia (per ora solo) in Europa la Fiorentina, che nella prima sfida della League Phase di Conference League batte 2- Riporta 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Batte Sigma Olomouc