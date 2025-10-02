Fiorella Mannoia il nuovo singolo è la ballad Eroi
Domani in radio e in digitale Eroi, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia, una ballata intensa e poetica che celebra l’umanità autentica. Arriva venerdì 3 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali Eroi, (OyàColumbia RecordsSony Music) il nuovo singolo di Fiorella Mannoia: una ballata intensa e poetica che celebra l’umanità autentica e la grandezza nascosta nei gesti quotidiani, ma profondamente significativi, già disponibile in presave. Con la sua interpretazione penetrante e la sensibilità che da sempre la contraddistingue, Fiorella dà voce all’amore, alla forza dell’immaginazione e alla speranza che resiste anche di fronte alle difficoltà del mondo, trasformando ogni verso in un omaggio a chi lotta, ama e sogna giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: fiorella - mannoia
A Lanciano arriva la grande musica con i concerti di Antonello Venditti e Fiorella Mannoia
Bagno di folla al Mirano Summer Festival per Fiorella Mannoia | VIDEO
Semplicemente Fiorella, la scaletta del concerto evento di Fiorella Mannoia
#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @noemiofficial by @boomerhill1968 il 2 ottobre del 2009 Noemi pubblica il lp Sulla mia pelle anticipato dal singolo dal singolo L'amore si odia, cantato insieme a Fiorella Mannoia - X Vai su X
Durante il concerto benefico, ideato da Fiorella Mannoia, volto simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, l’attrice ha fatto appello alla responsabilità collettiva - facebook.com Vai su Facebook
Fiorella Mannoia: il 3 ottobre esce il nuovo singolo “Eroi” - Arriva venerdì 3 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eroi”, (Oyà/Columbia Records/Sony Music) il nuovo singolo di ... lopinionista.it scrive
Fiorella Mannoia da venerdì 3 ottobre Fuori il Nuovo Singolo “Eroi” - ROMA – “Eroi” il nuovo singolo di FIorella Mannoia da venerdì 3 ottobre, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali, (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Segnala primapress.it