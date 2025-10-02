Fiorella Mannoia il nuovo singolo è la ballad Eroi

Domani in radio e in digitale Eroi, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia, una ballata intensa e poetica che celebra l’umanità autentica. Arriva venerdì 3 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali Eroi, (OyàColumbia RecordsSony Music) il nuovo singolo di Fiorella Mannoia: una ballata intensa e poetica che celebra l’umanità autentica e la grandezza nascosta nei gesti quotidiani, ma profondamente significativi, già disponibile in presave. Con la sua interpretazione penetrante e la sensibilità che da sempre la contraddistingue, Fiorella dà voce all’amore, alla forza dell’immaginazione e alla speranza che resiste anche di fronte alle difficoltà del mondo, trasformando ogni verso in un omaggio a chi lotta, ama e sogna giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

