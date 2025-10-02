Fiocco rosa al Residence Chianelli Da Gaza a Perugia | è nata la piccola Silvia

Fiocco rosa al Residence “Daniele Chianelli”. Alle 3.15, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, grazie al dottor Saverio Arena e della sua equipe, è venuta alla luce la piccola Silvia, la bimba della famiglia palestinese arrivata a Perugia a luglio.La bimba e la mamma, fanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

