Finto carabiniere truffa anziana Rubati 1.800 euro e monili d’oro

"L’auto di suo marito è stata usata per fare una rapina in una gioielleria. Se non volete ulteriori conseguenze penali, dovrei confrontare i gioielli rinvenuti nel veicolo con quelli che lei conserva in casa". Così, con questa falsa notizia, un finto carabiniere ha telefonato a una signora imolese pensionata. La donna, sull’ottantina, preoccupata, ha deciso di consegnare i monili d’oro che aveva in casa all’uomo. Il 35enne, già gravato da precedenti e noto alle forze dell’ordine, si è così presentato alla porta dell’anziana. Ha ribadito nuovamente di essere un militare dell’Arma, cercando di ingannare in tutti i modi la signora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

