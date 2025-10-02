Finto avvocato tenta di truffare un' anziana | Carabinieri denunciano un 37enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Riolo Terme, dopo una meticolosa attività di indagine, sono riusciti a identificare e denunciare per tentata truffa un 37enne, ritenuto essere il presunto autore di una tentata truffa, attuata con la tecnica del finto avvocato, ai danni un’anziana. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

