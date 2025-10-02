Fino Mornasco maxi blitz nei boschi | smantellati 15 bivacchi dello spaccio
I carabinieri della compagnia di Cantù, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con il supporto del Nucleo Elicotteri dell’Arma di Orio al Serio, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nelle aree boscate tra Fino Mornasco e Cadorago, zone già note per presenze. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: fino - mornasco
Auto in fiamme mentre fa rifornimento alla Q8 di Fino Mornasco
A9, lavori in corso: chiusure e deviazioni tra Turate, Lomazzo e Fino Mornasco
Investiti a Fino Mornasco: madre e figlio di 5 anni travolti da un'auto, il piccolo è grave
Vi aspettiamo sabato 4 ottobre alle ore 15.30 presso la Sala Caminetto del Municipio di Fino Mornasco per festeggiare il giorno dei nonni! I Narratori della Biblioteca vi allieteranno con tante storie dedicate a nonni, nonne e nipoti. Al termine delle letture segu - facebook.com Vai su Facebook
Maxi blitz contro la cosca Piromalli: 26 arresti. Chi è lo storico boss Facciazza, tornato a capo della ‘ndrina di Gioia Tauro - In manette anche l’80enne Pino Piromalli: dopo 22 anni di carcere era tornato in Calabria per ricostituire la vecchia ‘ndrina. Scrive quotidiano.net