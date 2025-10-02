Fino a 11 ore al giorno anche nei weekend | Costarelli ANP spiega la vita dei presidi che non si ferma mai

Dieci, undici ore di lavoro, sabato e domenica compresi. Nei momenti più intensi, il tempo che un dirigente scolastico dedica al proprio incarico supera di gran lunga quello previsto da un normale contratto. Lo racconta Cristina Costarelli, dirigente e presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, in un’intervista a Skuola.net, in occasione di un incontro rivolto ai nuovi presidi del Lazio. Un confronto utile per raccontare cosa accade davvero dietro le quinte di un ruolo che, spesso, viene frainteso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

