Finestra con vista sulla torre

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Prima avevamo uno scorcio di sole e ora non ce l'abbiamo più, nonostante viviamo all'ottavo piano. Pensiamo di andarcene". La testimonianza di un residente di via Belgirate (zona Maggiolina), che si è visto costruire un grattacielo di 85 metri e 24 piani davanti alle finestre, la Torre Milano, emerge dal processo cominciato nei confronti di otto imputati accusati di lottizzazione abusiva, tranche della più ampia e articolata inchiesta sull'urbanistica. E si incrocia involontariamente con l'ultimo report di Idealista che incorona ancora una volta Milano come la città con i prezzi dell'immobiliare più alti d'Italia, dove si raggiungono i 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

