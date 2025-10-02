Fine della Global Sumud Flotilla | dopo l' abbordaggio niente sangue niente gloria solo selfie nel naufragio del dissenso
Addio alla Global Sumud Flotilla: un'epopera tra social, fregate e Greta. E noi a pagare lo spettacolo Eccoci, naufraghi di senso, aggrappati a una nuova speranza di caos: la Global Sumud Flotilla. Sembrava l'inizio di un romanzo di Conrad scritto sotto acidi, con Greta Thunberg al timone e l'.
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza - Ventidue italiani erano a bordo delle navi intercettate dall marina israeliana. Come scrive ilfoglio.it
Flotilla, cosa succede agli italiani arrestati? Trasferiti e detenuti ad Ashdod, poi avranno due alternative: ecco quali - Cosa accadrà agli italiani fermati dalle autorità israeliane a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla? Scrive leggo.it