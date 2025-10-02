Addio alla Global Sumud Flotilla: un’epopea tra social, fregate e Greta. E noi a pagare lo spettacolo Eccoci, naufraghi di senso, aggrappati a una nuova speranza di caos: la Global Sumud Flotilla. Sembrava l’inizio di un romanzo di Conrad scritto sotto acidi, con Greta Thunberg al timone e l’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fine della Global Sumud Flotilla: dopo l'abbordaggio niente sangue, niente gloria, solo selfie nel naufragio del dissenso