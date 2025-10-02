Finanziati i progetti di micorchippatura e sostegno per le colonie feline di Novara e Verbania
Un microchip sottopelle, una visita dal veterinario, un’identità registrata. La Regione Piemonte sostiene 22 progetti comunali per la gestione delle colonie feline, garantendo cure e riconoscimento ai gatti di strada.Con i 180mila euro messi in campo dalla Regione si conta di raggiungere due. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
