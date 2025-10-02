Finalmente Paola Cortellesi L' attesissimo ritorno in Tv dopo il grande tsunami
Finalmente Paola Cortellesi torna al suo pubblico dopo l’immenso successo di “C’è ancora domani”. La ritroviamo nei panni dell’ispettrice più ruvida e ironica della Tv, Petra. Ma ra qualche settimana la vedremo anche presiedere la Giuria della Festa del Cinema di Roma, laddove il suo film fu presentato ed ebbe inizio quello che lei definisce uno “tsunami”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
In questa notizia si parla di: finalmente - paola
Finalmente Paola Cortellesi. L'attesissimo ritorno dopo "il grande tsunami"
?Finalmente puoi cancellare il save the date scritto sulla tua agenda a matita sulla data del 25 ottobre: il programma di RISONANZE è qui!? Insieme a Paola Milani e Paola Scalari , maestre preziose che hanno guidato le teorie e le pratiche di questi 20 anni - facebook.com Vai su Facebook
De Paola: "Allegri sta facendo finalmente vedere qualcosa di un passato illustre" - X Vai su X
Paola Cortellesi premiata “ad honoris causa” in Scienze Infermieristiche: la sua arte è anche cura - C’è qualcosa di profondamente simbolico nel vedere Paola Cortellesi ricevere un dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche a Tor Vergata. Riporta iodonna.it
Roma Tor Vergata, Paola Cortellesi riceve il dottorato honoris causa - L'attrice e regista Paola Cortellesi ha ricevuto dalle mani del rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, il dottorato honoris causa in Scienze ... Si legge su ilmessaggero.it