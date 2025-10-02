Finalmente Paola Cortellesi. L'attesissimo ritorno in Tv dopo "il grande tsunami"

Finalmente Paola Cortellesi torna al suo pubblico dopo l’immenso successo di “C’è ancora domani”. La ritroviamo nei panni dell’ispettrice più ruvida e ironica della Tv, Petra. Ma ra qualche settimana la vedremo anche presiedere la Giuria della Festa del Cinema di Roma, laddove il suo film fu presentato ed ebbe inizio quello che lei definisce uno “tsunami”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

