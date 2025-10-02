Film recenti da vedere | tutti i titoli più belli degli ultimi anni
Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per il cinema, rallentato prima dalla pandemia e poi (per quanto riguarda quello statunitense) dagli scioperi verificatisi a Hollywood. Eppure, nonostante ciò, la settima arte ha ugualmente trovato la forza di portare sul grande (o sul piccolo) schermo, grazie ad alcuni film recenti, storie giuste per questi tempi, capaci di risollevare gli animi, infondere nuova speranza e ricordare a tutti la forza che il cinema stesso possiede e quanto sia indispensabile, oggi più che mai, per comunicare e raccontare storie, di cui l’essere umano ha tanto bisogno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: film - recenti
Film recenti da vedere: tutti i titoli più belli degli ultimi anni
Nuovo film horror di dafne keen supera i recenti adattamenti di stephen king
Ad agosto 2025 in streaming alcuni dei migliori film recenti, da "The Brutalist" a "Il club dei delitti del giovedì". Trame, cast, recensioni
In recenti interviste, la star Leonardo DiCaprio ha rivelato i parallelismi tra il suo nuovo film e Star Wars, incluso il fatto che l’aspetto del suo personaggio, Bob Ferguson, sia stato ispirato da Boba Fett. Le somiglianze tra One Battle After Another e Star Wars son - facebook.com Vai su Facebook
Dal 17 al 26 settembre, il @busanfilmfest, il più grande evento cinematografico d’Asia, accoglierà una selezione dei più recenti e interessanti film italiani. Scopri i titoli in programma e la delegazione 2025: https://cinecitta.com/30-busan-international-film-festiva - X Vai su X
Tre film per tutti i gusti da vedere su Netflix con il tuo lui nel weekend - Cosa vedere insieme al proprio ragazzo questo weekend durante una maratona di film su Netflix, i titoli imperdibili da segnare subito. pourfemme.it scrive
I 10 film horror da vedere prima del 2026, più uno - Nelle ultime settimane, tra i film andati meglio al box office italiano c'è stato sicuramente il The Conjuring - Secondo ciakmagazine.it