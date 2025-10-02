Film a Pocenia | I Langobardi il primo Re friulano

Venerdì 10 ottobre, con inizio alle 20.30, nella Sala Consiliare del Comune di Pocenia, si potrà assistere al la proiezione del docufilm “Langobardi, il primo Re friulano”, della durata di tre ore. I Longobardi arrivarono in Friuli nel 568, fondando a Cividale il primo ducato longobardo in Italia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Film a Pocenia: I Langobardi, il primo Re friulano

