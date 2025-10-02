Filiere sostenibili innovazione e ingredienti di qualità | un focus con esperti in Fondazione Dino Zoli

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La relazione tra cibo, benessere e ambiente è sempre più al centro del dibattito contemporaneo. A Forlì, venerdì 3 ottobre alle ore 20, la Fondazione Dino Zoli ospiterà l’evento gratuito “Cibo e Territorio. Filiere sostenibili, salute e conoscenza condivisa”, un’occasione per scoprire se e come. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filiere - sostenibili

Pier Paolo Rosetti. Conserve Italia rilancia:: "Filiere sostenibili e tanta innovazione" - Così Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia, presente in Toscana con lo stabilimento di Albinia che lavora ... Lo riporta lanazione.it

filiere sostenibili innovazione ingredientiIl futuro dell'agricoltura sostenibile al centro del dibattito a Roma: innovazione e sinergie per l'Agritech italiano - Un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) ha riunito istituzioni, imprese e ricerca per delineare la transizione digitale e sostenibile del settore ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Filiere Sostenibili Innovazione Ingredienti