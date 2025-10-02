Filiera 4+2 bando della Fondazione per la scuola italiana | candidature entro il 24 ottobre

Orizzontescuola.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione per la scuola italiana, ente non profit sostenuto da finanziamenti privati, ha stanziato 600mila euro per premiare le venti filiere più efficaci del nuovo modello di formazione tecnico-professionale 4+2, relative all’anno scolastico 20242025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filiera - bando

Comunicato Stampa: La Camera di Commercio sostiene ristoratori e imprese con il bando sulla filiera agroalimentare

Bando 'Terra Tech Innovazione per la filiera del vino' - Scadrà il 27 gennaio il bando "Terra & Tech | Innovazione per la filiera del vino", presente sul sito della Fondazione Carifac e rivolto a tutte le imprese, italiane ed estere, che stanno sviluppando ... Da ansa.it

Innovazione per la filiera del vino. Bando per una nuova produzione - Scadrà il 27 il bando "Terra & tech: innovazione per la filiera del vino", presente sul sito della Fondazione Carifac e rivolto a tutte le imprese, italiane ed estere, che stanno sviluppando soluzioni ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Filiera 42 Bando Fondazione