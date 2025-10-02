Fiera di Cornigliano 2025 con 40 banchi di prodotti tipici gastronomia e merci varie
Domenica 5 ottobre torna la tradizionale Fiera di Cornigliano: una giornata di divertimento e di festa che vedrà banchi di merci e iniziative aperte a tutti.Dalle ore 8 fino alle ore 20, su una superficie espositiva di 3.000 mq, con 40 banchi espositori lungo via Vetrano, via Verona e via.
In questa notizia si parla di: fiera - cornigliano
