Si è svolto a Firenze nell’ambito della 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile il panel dedicato all’Anno internazionale delle cooperative 2025. Il tema di questa edizione pone al centro la Democrazia partecipata e la sfida delle Intelligenze Relazionali, quel genere di intelligenza di natura collaborativa e cooperativa, in cui coltivare legami risponde alle potenziali derive dell’intelligenza artificiale e dell’iper-tecnologizzazione. È la cornice valoriale dell’economia civile: un’economia generativa, inclusiva e orientata al bene comune, che mette al centro persone e territori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Festival Nazionale dell'Economia Civile: "Servono intelligenze relazionali per una democrazia che non si suicidi"