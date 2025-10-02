Festival Nazionale dell’Economia Civile | Servono intelligenze relazionali per una democrazia che non si suicidi
Si è svolto a Firenze nell’ambito della 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile il panel dedicato all’Anno internazionale delle cooperative 2025. Il tema di questa edizione pone al centro la Democrazia partecipata e la sfida delle Intelligenze Relazionali, quel genere di intelligenza di natura collaborativa e cooperativa, in cui coltivare legami risponde alle potenziali derive dell’intelligenza artificiale e dell’iper-tecnologizzazione. È la cornice valoriale dell’economia civile: un’economia generativa, inclusiva e orientata al bene comune, che mette al centro persone e territori. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: festival - nazionale
Al via il Cervia Summer Festival: in piazza sette spettacoli di grandi artisti e personaggi del panorama nazionale
Frosinone, XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica: programma e ospiti della settimana
Veroli, Festival Nazionale dello Sport Raccontato, ultime serate in piazza Santa Salome
Il 2 ottobre, all’inaugurazione del #FNEC2025, saremo lieti di condividere con voi il messaggio di Papa Leone XIV. Un segno di pace, fraternità e giustizia sociale che aprirà il Festival https://festivalnazionaleconomiacivile.it #Firenze #EconomiaCivile # - X Vai su X
Dal 2 al 5 ottobre torna a Palazzo Vecchio il Festival Nazionale dell’Economia Civile, giunto alla sua settima edizione. Un’occasione per riflettere su come costruire comunità più inclusive, innovative e responsabili, guidati dal tema “Democrazia partecipata, l - facebook.com Vai su Facebook
Festival Nazionale dell’Economia Civile: “Servono intelligenze relazionali per una democrazia che non si suicidi” - (LaPresse) Si è svolto nell’ambito della 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile il panel dedicato all’Anno internazionale ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Festival Nazionale dell’Economia civile, i giovani al centro della democrazia partecipata - “Sinfonie civiche, i giovani nel contrappunto democratico” è il titolo del panel che si è tenuto nel corso della prima giornata del Festival Nazionale dell’Economia Civile. Segnala adnkronos.com