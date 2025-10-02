Alla settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze, si è tenuto il panel ‘Le strade che portano alla democrazia’. L’appuntamento si inserisce nella cornice valoriale dell’economia civile e nel tema generale di quest’anno, dedicato alla sfida delle intelligenze relazionali come asse portante della democrazia partecipata e risposta alle potenziali derive dell’intelligenza artificiale. Protagonista dell’incontro è stato Gaël Giraud, economista, direttore di ricerca al CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) di Parigi e collaboratore del Centre Avec (Forum Saint-Michel) di Bruxelles. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festival economia civile, Giraud: "Democrazia europea è in fase fragilità"