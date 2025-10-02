Festival dello Sport ritorna la Cisalfa Active Walk | 7 km tra sport divertimento e inclusione

L'iniziativa, che anche lo scorso anno aveva riscosso grande successo, ritorna a Trento con la stessa formula e con la partecipazione di Rachele Sangiuliano e dei ragazzi di Special Olympics Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Festival dello Sport, ritorna la Cisalfa Active Walk: 7 km tra sport, divertimento e inclusione

Torna Il Festival dello Sport di Trento: quattro giorni dedicati a incontri, campioni, emozioni, storie che ispirano, eventi live, allenamenti e tanto divertimento per grandi e piccini! Tutte le info qui: https://shorturl.at/iR3n9 Provincia autonoma di Trento - Pagina Uffi - facebook.com Vai su Facebook

Festival dello Sport, per il K2 "italiano" i super alpinisti Mingma David e Kaltenbrunner - Il nepalese e la storica invernale, l’austriaca prima donna sui 14 Ottomila senza ossigeno. Scrive gazzetta.it