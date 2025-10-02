Festival dello Sport ritorna la Cisalfa Active Walk | 7 km tra sport divertimento e inclusione

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa, che anche lo scorso anno aveva riscosso grande successo, ritorna a Trento con la stessa formula e con la partecipazione di Rachele Sangiuliano e dei ragazzi di Special Olympics Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gazzetta.it - Festival dello Sport, ritorna la Cisalfa Active Walk: 7 km tra sport, divertimento e inclusione

Festival dello Sport, ritorna la Cisalfa Active Walk: 7 km tra sport, divertimento e inclusione - L'iniziativa, che anche lo scorso anno aveva riscosso grande successo, ritorna a Trento con la stessa formula e con la partecipazione di Rachele Sangiuliano e dei ragazzi di Special Olympics Italia ... msn.com scrive

