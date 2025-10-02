UBIALE CLANEZZO (Bergamo) Andrea Serio, fumettista e illustratore di fama internazionale, sarà l’ospite d’onore della quinta edizione di Storie ad Acquerello, il festival italiano dedicato a questa nobile tecnica dell’illustrazione, in programma il 4 e 5 ottobre negli spazi esterni e nelle sale interne affrescate del castello di Clanezzo, costruito tra il XI e XII secolo, in Val Brembana. Serio, classe 1973, sarà protagonista con una mostra personale e porterà alla rassegna le tavole de Il Libro della giungla edito da Rizzoli, oltre a una sua demo (4 ottobre). Insieme all’artista di Carrara, che da 20 anni è dedito alla tecnica del pastello e della matita colorata e che ha firmato anche la copertina di Annual 2025, la pubblicazione che raccoglie le eccellenze dell’illustrazione italiana contemporanea, saranno presenti, tra gli altri, autori noti, come Maria Chiara Di Giorgio, Arianna Papini, Sonia Maria Luce Possentini, Alessandro Sanna e Lorenzo Sangiò che animeranno insieme a tutti gli altri illustratori un programma fittissimo di workshop. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival dell’illustrazione. Con la firma di Serio