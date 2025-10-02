Festival dell’Architettura | torna Open House Napoli con oltre 150 appuntamenti

Dal 3 al 5 ottobre torna Open House Napoli, il Festival dell’Architettura che apre gratuitamente le porte della città, alla scoperta di spazi pubblici e privati di straordinario valore architettonico, urbanistico e storico, spesso non accessibili. Visite e percorsi guidati tra edifici moderni e palazzi storici, studi professionali, case private, cantieri, ma anche talk, mostre ed eventi: sono più di 150 gli appuntamento in programma per un’immersione in una città caleidoscopica, plasmata dalla stratificazione tra classico, moderno e contemporaneo. Giunto alla VII edizione, Open House Napoli è oggi uno degli eventi più attesi: oltre 400 volontari – architetti, docenti, studenti, artisti, progettisti e semplici appassionati – guideranno migliaia di cittadini in un viaggio dal centro alle periferie restituendo un racconto del passato, presente e futuro della città per rafforzare il senso di appartenenza, stimolare alla cura degli spazi urbani e incoraggiare i cittadini a diventare protagonisti nel dibattito sulla trasformazione urbana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it