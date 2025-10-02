A lla scoperta del mondo che non vorremmo vedere. Quest’anno, fino al 26 ottobre prossimo si potranno visitare oltre 20 mostre, circa 150 fotografi coinvolti da 40 diversi paesi e 5 continent i per quasi un migliaio di immagini esposte. Gaza e l’Ucraina, tragedie contemporanee così vicine, così assurde ed evitabili di fronte alle quali possiamo e dobbiamo ribellarci. E poi la Moldavia, la diaspora delle donne di Cinzia Canneri (di cui abbiamo parlato su questo giornale), le diaspore dei migranti in ogni angolo del mondo che inseguono la salvezza e trovano la morte su confini assassini, i sud del mondo che cercano riscatto e la storia riletta attraverso la mostra Srebrenica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Festival della fotografia etica 2025