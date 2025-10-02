Festival del Sud Vibo Valentia diventa capitale di cultura e dialogo | dal 20 al 22 ottobre il Valentianum ospita la nuova edizione

Dal 20 al 22 ottobre Vibo Valentia si prepara ad accogliere una nuova edizione del Festival del Sud, promosso dall’Associazione Valentia. Per tre giornate il Valentianum diventerà il cuore pulsante di incontri, dibattiti e testimonianze che metteranno al centro il futuro del Mezzogiorno. L’iniziativa porterà in città ospiti di rilievo, storie e idee capaci di accendere il confronto e rafforzare l’identità del Sud, ponendo l’accento sulle sue risorse, sulle sfide e sulle opportunità di crescita. Il Festival del Sud si conferma così non solo come appuntamento culturale di prestigio, ma anche come spazio di riflessione e partecipazione attiva, in cui la voce del Sud si fa sentire con forza e prospettiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

