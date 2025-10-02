Festival del Disegno | gli appuntamenti di Verona

Fogli, persone, creatività. Arriva sabato 4 ottobre a Verona il Festival del Disegno, l’evento che unisce adulti e bambini per sperimentare, divertirsi e liberare l’immaginazione con i prodotti Fabriano. Partito da Milano, il Festival prevede tappe in tutta Italia, dai piccoli paesi alle grandi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

