Festival degli Aquiloni la settima edizione accende Capo Peloro
Dal 3 al 5 ottobre Capo Peloro accoglierà il Festival degli Aquiloni.Presenti il sindaco Federico Basile e l'assessore alle Attività Produttive e Promozionali Massimo Finocchiaro, è stata presentata a Palazzo Zanca la settima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco Capo Peloro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: festival - aquiloni
Secondo festival degli aquiloni
Bulgaria, sul Mar Nero lo spettacolo del festival degli aquiloni
Bulgaria, sul Mar Nero lo spettacolo del festival degli aquiloni
Al 7° Festival degli Aquiloni di Capo Peloro il cortile del Museo Macho ospiterà la mostra personale di Mara Spoto. Le sue opere raccontano il legame con il mare, la natura e le emozioni più profonde, offrendo al pubblico paesaggi che evocano libertà e i - facebook.com Vai su Facebook
Artevento Cervia-Festival Internazionale dell'Aquilone torna dal 3 al 26 ottobre con lo spin off autunnale 'One Sky One World' per celebrare i 40 anni dalla nascita dell'omonima Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace. #ANSAViaggi - X Vai su X
Settima edizione del Festival degli Aquiloni - L’evento animerà il litorale di Capo Peloro tra la spiaggia libera ... Come scrive 98zero.com
Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2025: dal 3 al 5 ottobre una settima edizione internazionale - Arriva a Messina la settima edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro dal 3 al 5 ottobre 2025 che quest'anno è internazionale. Da normanno.com