Festa parrocchiale torna protagonista l' arte con la mostra Insieme per costruire un mondo di pace

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festa parrocchiale a San Martino in Strada, da sabato 4 domenica 12 ottobre si tiene nella Pieve (in piazzale della Pieve 1) la terza edizione della mostra d’Arte e di Bellezza “Insieme per costruire un mondo di pace” in cui una ventina di artisti esporranno le loro opere. A. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - parrocchiale

festa parrocchiale torna protagonistaArquà Petrarca celebra la 45ª Festa delle Giuggiole tra rievocazioni, sapori e tradizioni - Arquà Petrarca ospita la 45ª Festa delle Giuggiole: due domeniche tra rievocazioni medievali, spettacoli e sapori dei Colli Euganei. Si legge su nordest24.it

festa parrocchiale torna protagonistaTorna nella sua 45ª edizione la festa delle giuggiole ad Arquà Petrarca - Per due domeniche – 5 e 12 ottobre 2025 – il borgo che fu dimora del Petrarca si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, animato da cultura, sapori e rievocazioni storiche. Lo riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Parrocchiale Torna Protagonista