Festa nazionale il 4 ottobre cosa cambia Le altre date in rosso nel calendario italiano

Roma, 1 ottobre 2025 - Dopo l'ok della Camera, arriva il via libera anche dal Senato per l'istituzione del 4 ottobre come festività civile a partire dal 2026. Si tratta della giornata dedicata a San Francesco d'Assisi, che è stata resa festa nazionale proprio in vista dell'800esimo anniversario dalla morte del santo patrono d'Italia. Una novità che quindi consentirà agli italiani di aggiornare il calendario con una nuova data da tracciare in rosso. Più che una novità è un ritorno al passato: giorno festivo sin dall'epoca fascista, è rimasto tale fino agli anni '70. Cosa si intende per festa nazionale . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

