Festa e notte internazionale dell' osservazione della Luna al museo Chiossone
L'Osservatorio astronomico di Genova sarà presente presso il Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone" per: la ‘Festa della Luna’ in occasione della ‘Giornata Internazionale dell’osservazione della Luna'. 'La Festa della Luna: ammirare la luna d’autunno', organizzata dal Museo d’Arte Orientale E. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: festa - notte
Tutto pronto per la Notte Bianca, festa per più di 60mila
Noale in festa con la Notte Rosa: musica, shopping e magia sotto le stelle
Un "fiume" di appassionati in festa per la prima Notte Bianca
La Scienza in festa con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF - X Vai su X
? PRESUNTI SPARI E PANICO A SFERRACAVALLO, DURANTE FESTA COSMA E DAMIANO | Notte di paura, indagini in corso leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/29/la-rissa-ed-il-panico-per-la-festa-di-sferracavallo-palermo-presunti-spari-e-indagini-i - facebook.com Vai su Facebook
Festa e notte internazionale dell'osservazione della Luna, al museo Chiossone - Chiossone, celebra la tradizione asiatica della luna di metà autunno (Jugoya, Chuseok, Zhongqiujié). Lo riporta genovatoday.it
Notte internazionale della luna: osservazione (gratuita) con i telescopi nella riserva di caccia della Favorita - Ritorna la Notte internazionale della Luna, appuntamento promosso dalla Nasa per incoraggiare l'osservazione e la conoscenza della Luna. palermotoday.it scrive