Festa e mercatini al Quartiere Roma Camminata in Rosa a Sariano | cosa fare nel weekend

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre a Monticelli la 50esima edizione della Fiera dell'AglioVenerdì 3 ottobre a Rivergaro, sabato 4 ottobre a Piacenza e domenica 5 ottobre a Pianello iniziativa di Emergency per Gaza con "Un cantuccio di pace"Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Tuna di Gazzola la 49esima. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Weekend a Genova e dintorni: Brunori Sas in concerto, Improbabile Festa, Celtic Festival, sagre, mercatini e altro

Festa di Sant'Anna 2025 a Bacoli: Franco Ricciardi, Riccardo Fogli, Nostalgia 90, fuochi d'artificio, mercatini e appuntamenti per bambini

Festa al quartiere Oltresavio, in Piazza Magnani mercatini e spettacoli per bambini

festa mercatini quartiere romaRoma, festa per i 100 anni del quartiere Coppedè: «Opera d'arte urbana» - Visite guidate, concerti e sfilata di auto d'epoca dal 26 al 28 settembre nel quartiere realizzato con architetture che spaziano dal Liberty, al gotico, al barocco, all’Art Déco ... Come scrive roma.corriere.it

festa mercatini quartiere romaIl Quartiere Coppedè di Roma compie 100 anni: gli eventi che celebrano un secolo di architettura visionaria -  Il programma del centenario fra eventi, visite e sorprese tra palazzi unici e angoli pieni di mistero ... quotidiano.net scrive

