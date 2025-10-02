Festa e mercatini al Quartiere Roma Camminata in Rosa a Sariano | cosa fare nel weekend
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre a Monticelli la 50esima edizione della Fiera dell'AglioVenerdì 3 ottobre a Rivergaro, sabato 4 ottobre a Piacenza e domenica 5 ottobre a Pianello iniziativa di Emergency per Gaza con "Un cantuccio di pace"Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Tuna di Gazzola la 49esima. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Weekend a Genova e dintorni: Brunori Sas in concerto, Improbabile Festa, Celtic Festival, sagre, mercatini e altro
Festa di Sant'Anna 2025 a Bacoli: Franco Ricciardi, Riccardo Fogli, Nostalgia 90, fuochi d'artificio, mercatini e appuntamenti per bambini
Festa al quartiere Oltresavio, in Piazza Magnani mercatini e spettacoli per bambini
Festa dell'Olio Novo 2025 Castelmuzio 11/12 Ottobre - Trequanda 18/19 Ottobre Esposizione, vendita e degustazione di Olio EVO Feste, mercatini, mostre tematiche e animazione Ecco il programma completo del primo weekend della Festa dell'Olio Novo a C
Roma, festa per i 100 anni del quartiere Coppedè: «Opera d'arte urbana» - Visite guidate, concerti e sfilata di auto d'epoca dal 26 al 28 settembre nel quartiere realizzato con architetture che spaziano dal Liberty, al gotico, al barocco, all'Art Déco ...
Il Quartiere Coppedè di Roma compie 100 anni: gli eventi che celebrano un secolo di architettura visionaria - Il programma del centenario fra eventi, visite e sorprese tra palazzi unici e angoli pieni di mistero ...