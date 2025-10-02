Festa del Cinema di Roma 2025 come e dove acquistare i biglietti

Si scaldano i motori della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altri luoghi della Capitale. Il programma completo del Roma Cinema Fest sarà disponibile sul sito ufficiale della kermesse dal 3. 🔗 Leggi su Romatoday.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, il programma completo (diretta) - La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone coinvolgendo ... Da ciakmagazine.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema Di Roma 2025, i premi a Richard Linklater, Edgar Reitz e Nia DaCosta - Nel corso della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025, verranno conferiti tre importanti ... Come scrive ciakmagazine.it

