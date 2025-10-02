Festa del cantico
Nell'ottocentesimo anniversario dalla composizione Cantico delle Creature, primo scritto in volgare italiano della storia e straordinaria preghiera di ringraziamento al Signore per il creato, la fraternità francescana "Fra Vittorio Battaglioli" ed il suo coro "Salmo 104", insieme alla comunità.
A 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature e in ricordo della morte di San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre sarà da quest'anno festa nazionale. Non è una legge semplicemente simbolica: con questa decisione valorizziamo concretamente le radi
La 61ª edizione della Festa del Cantico ad Assisi, nel VIII Centenario del Cantico delle Creature - San Damiano ad Assisi si prepara ad accogliere la 61ª edizione della Festa del Cantico, appuntamento che quest'anno assume "un significato straordinario", come dicono i frati minori di Assisi.
Enzo Fortunato: "La festa nazionale nel giorno di Francesco sia un monito di pace che ci interpella" - Le riflessioni del francescano, presidente Pontificio Comitato per la GMB, responsabile comunicazione progetti speciali della Basilica di San Pietro in Vaticano, sul voto che apre la strada al 4 ottob