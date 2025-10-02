Festa del Cacciatore a Montopoli

Domenica 5 ottobre piazza della Costituzione a San Romano ospiterà la 44esima edizione della Festa del Cacciatore. Il programma prevede l’apertura alle ore 9 con la mostra mercato, gli articoli per la caccia e l’esposizione micologica. Alle 10.30 i falconieri faranno delle dimostrazioni di volo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Festa del cacciatore a Palazzuolo sul Senio

Festa Italiana North Carolina opens in less than one hour on Via del Cacciatore (Hunter Street), L'Arco (The Arch), and Piazza del Villaggio (Town of Apex Government Campus) in #apexnc. Free admission! Over 60 vendors, many selling Italian foods. Kicking - facebook.com Vai su Facebook

Cento anni e grande festa a Montopoli per Clara Falcini - La sindaca Linda Vanni ha portato gli auguri di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Montopoli a Clara Falcini per i suoi cento ... Da gonews.it