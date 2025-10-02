Festa del Cacciatore a Montopoli

Domenica 5 ottobre piazza della Costituzione a San Romano ospiterà la 44esima edizione della Festa del Cacciatore. Il programma prevede l’apertura alle ore 9 con la mostra mercato, gli articoli per la caccia e l’esposizione micologica. Alle 10.30 i falconieri faranno delle dimostrazioni di volo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Festa del Cacciatore a Montopoli - Domenica 5 ottobre piazza della Costituzione a San Romano ospiterà la 44esima edizione della Festa del Cacciatore. Secondo pisatoday.it

