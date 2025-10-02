Festa dei pomi a San Pietro Viminario

La tradizione continua con la 49ª Festa dei Pomi 2025! Il 18 e 19 ottobre in Piazza San Pietro, San Pietro Viminario (PD).? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Un weekend all’insegna di gusto e divertimento: Fiera mercato con mele, dolci e prodotti tipiciPiatti della tradizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

