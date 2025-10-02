Festa dei nonni Vaia | La sanità garantisca liste d' attesa ridotte
"Oggi è la festa dei nonni, anche io sono un nonno, e come tutti se dovessimo esprimere un desiderio cosa chiederemo? Un orizzonte di speranza maggiore per i nostri nipoti e per i nostri figli. Ma la sanità ha anche un compito importante e impegnativo: diamo più qualità di vita agli anziani oltre che quantità. Diamo loro la possibilità di fare più prevenzione e di accedere per davvero ai servizi sanitari superando in concreto le liste di attesa". Così, in un video sui social, Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
