Festa dei nonni Vaia | La sanità garantisca liste d' attesa ridotte

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi è la festa dei nonni, anche io sono un nonno, e come tutti se dovessimo esprimere un desiderio cosa chiederemo? Un orizzonte di speranza maggiore per i nostri nipoti e per i nostri figli. Ma la sanità ha anche un compito importante e impegnativo: diamo più qualità di vita agli anziani oltre che quantità. Diamo loro la possibilità di fare più prevenzione e di accedere per davvero ai servizi sanitari superando in concreto le liste di attesa". Così, in un video sui social, Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

festa dei nonni vaia la sanit224 garantisca liste d attesa ridotte

© Iltempo.it - Festa dei nonni, Vaia: "La sanità garantisca liste d'attesa ridotte"

In questa notizia si parla di: festa - nonni

Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri

Residenza Margherita, festa speciale per i nonni

La Festa dei nonni alla Favorita: con i nipoti alla scoperta del parco

Il 2 ottobre è la Festa dei nonni: che cos’è e com’è nata la festa - Oltre a dare consigli e donare affetto, queste figure insostituibili offrono ai parenti un supporto essenziale, ... Da quotidiano.net

Festa dei nonni: dalle origini alle idee per celebrarla, tutto sul 2 ottobre - Un giorno molto sentito, per ricordare l'importanza di una figura familiare che è sempre più preziosa. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Nonni Vaia Sanit224