"Oggi è la festa dei nonni, anche io sono un nonno, e come tutti se dovessimo esprimere un desiderio cosa chiederemo? Un orizzonte di speranza maggiore per i nostri nipoti e per i nostri figli. Ma la sanità ha anche un compito importante e impegnativo: diamo più qualità di vita agli anziani oltre che quantità. Diamo loro la possibilità di fare più prevenzione e di accedere per davvero ai servizi sanitari superando in concreto le liste di attesa". Così, in un video sui social, Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Festa dei nonni, Vaia: "La sanità garantisca liste d'attesa ridotte"