Festa dei Nonni: una giornata per celebrare amore, memoria e radici familiari. Il 2 ottobre, l'Italia celebra una delle ricorrenze più dolci e significative del calendario civile: la Festa dei Nonni. Istituita ufficialmente nel 2005 con la legge n. 159, questa giornata nasce per rendere omaggio al ruolo insostituibile che i nonni svolgono all'interno delle famiglie e della società2. Non si tratta solo di una celebrazione affettiva, ma di un riconoscimento concreto del loro contributo quotidiano: educatori, custodi di memoria, angeli custodi della crescita. Il significato profondo della Festa dei Nonni.

© Gbt-magazine.com - Festa dei nonni: un inno alla saggezza, all’amore e alla memoria