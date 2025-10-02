Festa dei Nonni si celebrano i nostri angeli custodi
Oggi si celebra la Festa dei Nonni, un’occasione per ricordare il loro valore nella famiglia e nella società. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri
Residenza Margherita, festa speciale per i nonni
La Festa dei nonni alla Favorita: con i nipoti alla scoperta del parco
Oggi è la festa dei nonni: ecco perché si celebra il 2 ottobre
2 ottobre, Festa dei Nonni. Custodi di valori e tradizioni, ma anche di amore, pazienza e saggezza. A loro va il nostro grazie sincero per il tempo donato, per i consigli preziosi, per le storie che ci tramandano e per l'esempio che continuano a dare…
Santi Angeli Custodi, 2 ottobre 2025/ Oggi si celebrano i nostri protettori ed è anche la Festa dei nonni - il 2 ottobre è la festa dei nostri Santi Angeli Custodi che coincide con la bella Festa dei Nonni: scopriamo il significato. Da ilsussidiario.net
Scisciano celebra i nonni: emozioni e memoria alla VII edizione della Festa di Villa Azzurra - Ieri, 1° ottobre, Villa Azzurra – Albergo per Anziani ha accolto la VII ... Lo riporta sciscianonotizie.it