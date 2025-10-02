Festa dei Nonni | perché si celebra il 2 ottobre e come celebrarli

Il 2 ottobre si celebra in tutta Italia la Festa dei Nonni, un appuntamento nato per riconoscere il ruolo fondamentale che queste figure rivestono nella vita familiare e nella società. Istituita con la legge n. 159 del 2005, la ricorrenza non è stata fissata a caso: la data coincide infatti con la festa liturgica dei Santi Angeli Custodi, simbolo di protezione e amore incondizionato, proprio come quello che i nonni offrono ogni giorno ai nipoti. La Festa dei Nonni nasce in America negli anni Settanta e viene introdotta ufficialmente in Italia nel 2005. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio di esperienza, saggezza e affetto che i nonni trasmettono alle nuove generazioni, oltre al sostegno concreto che spesso garantiscono nella vita quotidiana delle famiglie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it