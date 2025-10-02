Festa dei nonni perché il 2 ottobre l’Italia celebra un legame speciale Pilastri della società

Il 2 ottobre in Italia si festeggia la Festa dei nonni, una ricorrenza civile che ogni anno coinvolge milioni di famiglie e mette al centro il ruolo insostituibile dei nonni nella vita dei nipoti e della comunità. È una giornata di affetto, certo, ma anche di riconoscimento concreto: senza il loro tempo, la loro cura e la loro esperienza, una parte importante del nostro welfare familiare semplicemente non reggerebbe. I nonni tengono insieme memoria e presente, trasformano la quotidianità in una scuola di valori, sono il riferimento emotivo quando tutto corre: il loro “esserci” diventa educazione, protezione, stabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

