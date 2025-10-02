Festa dei nonni Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe | Chiamate e non vi vergognate
(Adnkronos) – ''Dobbiamo dire non solo auguri ai nonni, ma mi raccomando le truffe, non vi vergognate se fate a vuoto una telefonata ai carabinieri, ne potete fare quante ne volete. E' vero che non vi arrabbiete?''. Così Lino Banfi, con il suo inconfondibile modo di parlare in pugliese, in un video con i carabinieri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
