Festa dei nonni Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe | Chiamate e non vi vergognate

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – ''Dobbiamo dire non solo auguri ai nonni, ma mi raccomando le truffe, non vi vergognate se fate a vuoto una telefonata ai carabinieri, ne potete fare quante ne volete. E' vero che non vi arrabbiete?''. Così Lino Banfi, con il suo inconfondibile modo di parlare in pugliese, in un video con i carabinieri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: festa - nonni

