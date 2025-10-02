Festa dei nonni l’architrave della società Meloni | Una presenza insostituibile per tutte le nostre famiglie

Secoloditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra la festa dei nonni. Che è l’occasione per ribadire l’importanza di queste figure nell’architrave sociale, cosi come ha voluto sottolineare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un messaggio significativo è arrivato anche dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Una ricorrenza voluta dal centrodestra e che premia la presenza dei nonni e, come ha detto la premier, ricorda anche la loro assenza. La festa con la celebrazione degli Angeli. Meloni: “I nonni sono indispensabili”. ‘Un augurio sincero a tutti i nonni d’Italia, presenza preziosa nelle famiglie e nella nostra comunità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

festa dei nonni l8217architrave della societ224 meloni una presenza insostituibile per tutte le nostre famiglie

© Secoloditalia.it - Festa dei nonni, l’architrave della società. Meloni: “Una presenza insostituibile per tutte le nostre famiglie”

In questa notizia si parla di: festa - nonni

Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri

Residenza Margherita, festa speciale per i nonni

La Festa dei nonni alla Favorita: con i nipoti alla scoperta del parco

Il 2 ottobre è la Festa dei nonni: che cos’è e com’è nata la festa - Oltre a dare consigli e donare affetto, queste figure insostituibili offrono ai parenti un supporto essenziale, ... Come scrive quotidiano.net

Festa dei nonni: dalle origini alle idee per celebrarla, tutto sul 2 ottobre - Un giorno molto sentito, per ricordare l'importanza di una figura familiare che è sempre più preziosa. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Nonni L8217architrave Societ224