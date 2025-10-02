Oggi si celebra la festa dei nonni. Che è l’occasione per ribadire l’importanza di queste figure nell’architrave sociale, cosi come ha voluto sottolineare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un messaggio significativo è arrivato anche dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Una ricorrenza voluta dal centrodestra e che premia la presenza dei nonni e, come ha detto la premier, ricorda anche la loro assenza. La festa con la celebrazione degli Angeli. Meloni: “I nonni sono indispensabili”. ‘Un augurio sincero a tutti i nonni d’Italia, presenza preziosa nelle famiglie e nella nostra comunità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Festa dei nonni, l’architrave della società. Meloni: “Una presenza insostituibile per tutte le nostre famiglie”