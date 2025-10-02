festa dei nonni il messaggio della direttrice di libritalia simona toma

In occasione della Festa dei Nonni, la direttrice editoriale di Libritalia, Simona Toma, ha voluto dedicare un pensiero carico di affetto e gratitudine a tutte le figure che rappresentano radici, memoria e saggezza per le famiglie. «A voi nonni, che siete le radici forti della nostra storia. A voi, che con le vostre mani sempre pronte ad accogliere sapete donare amore in ogni gesto. A voi, che siete rifugio, memoria, forza e sorriso», ha dichiarato Toma, ricordando anche i propri nonni che, come ha sottolineato, «continuano a proteggermi dal cielo». La direttrice ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale anche ai genitori, oggi nonni straordinari, per la presenza costante e l’amore incondizionato verso figli e nipoti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

