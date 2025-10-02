Festa dei Nonni 2 ottobre | l’abbraccio che tiene unite le generazioni

La ricorrenza odierna rende omaggio a chi, con esperienza e tenerezza, sostiene ogni giorno le nostre famiglie: i nonni. Celebrare il loro contributo significa ricordare quanto tempo, ricordi e cure sappiano diventare la linfa di comunità più solidali e attente. Una giornata per dire grazie Ogni 2 ottobre, la Festa dei Nonni coinvolge circa 12 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Festa dei Nonni, 2 ottobre: l’abbraccio che tiene unite le generazioni

La Festa dei Nonni è un’occasione per celebrare figure di affetto e saggezza, pilastri delle famiglie e custodi di valori e tradizioni. Un pensiero speciale va a chi non è più con noi: la loro memoria e il loro esempio restano patrimonio prezioso da custodire e tra - X Vai su X

Oggi si celebra la Festa Nazionale dei nonni! Grazie di cuore a tutti i nonni, colonne portanti delle famiglie e guide preziose per le nuove generazioni ? - facebook.com Vai su Facebook

Oggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società - Un'indagine online condotta da Coldiretti evidenzia che in quasi quattro famiglie italiane su dieci (37% ), i nonni sono una risorsa fondamentale, fornendo un supporto economico e prendendosi cura dei ... Come scrive msn.com

2 ottobre Festa dei nonni, pilastri di famiglia e memoria sociale - In Italia 12 milioni di nonni, con contributi economici, temporali e valoriali: nel Lazio ruolo chiave nei nuclei familiari ... Riporta rainews.it