Ferrari una vittoria nel 2025 è possibile? Leclerc risponde così

Charles Leclerc parla in conferenza prima del Gran Premio di Singapore: "Una vittoria della Ferrari nel 2025? Mai dire mai. Credo che potremmo essere più veloci della Mercedes, ma dobbiamo considerare che la McLaren corre ancora più forte di noi con il caldo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

