Ferrari addio Leclerc | la rivelazione è devastante
Tornano le voci di un possibile addio di Charles Leclerc alla Ferrari: l’ultima rivelazione non lascia dubbi. Anche quest’anno Charles Leclerc non potrà coronare il sogno di diventare campione del mondo con la Ferrari. Una stagione molto deludente, quella della Rossa di Maranello, che ha completamente tradito le aspettative di inizio stagione. In tanti erano infatti convinti che l’ottima seconda parte della scorsa stagione, il Mondiale Costruttori conteso fino all’ultimo alla McLaren e l’arrivo di un campionissimo come Lewis Hamilton potessero davvero spingere il Cavallino rampante a lottare per entrambi i titoli. 🔗 Leggi su Sportface.it
