Ferrari addio Leclerc | la rivelazione è devastante

Sportface.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano le voci di un possibile addio di Charles Leclerc alla Ferrari: l’ultima rivelazione non lascia dubbi. Anche quest’anno Charles Leclerc non potrà coronare il sogno di diventare campione del mondo con la Ferrari. Una stagione molto deludente, quella della Rossa di Maranello, che ha completamente tradito le aspettative di inizio stagione. In tanti erano infatti convinti che l’ottima seconda parte della scorsa stagione, il Mondiale Costruttori conteso fino all’ultimo alla McLaren e l’arrivo di un campionissimo come Lewis Hamilton potessero davvero spingere il Cavallino rampante a lottare per entrambi i titoli. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ferrari - addio

Carlos Sainz: “Ho lottato con il mio demone dopo il traumatico addio alla Ferrari”

Sainz e l'addio alla Ferrari: "Avrei potuto fare a pezzi il team nel 2024"

Sainz e l’addio alla Ferrari: “Avrei potuto fare a pezzi la squadra”

ferrari addio leclerc rivelazioneFerrari, addio Leclerc: la rivelazione è devastante - Tornano le voci di un possibile addio di Charles Leclerc alla Ferrari: l’ultima rivelazione non lascia dubbi. Segnala sportface.it

ferrari addio leclerc rivelazioneF1, Leclerc in Mercerdes: contatto, la rivelazione spaventa la Ferrari. Horner vuole tornare e compra un team - Leclerc via dalla Ferrari: il manager di Verstappen rivela contatti in passato con Toto Wolff e Mercedes. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Addio Leclerc Rivelazione